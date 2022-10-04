Москва, 4 октября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон, по которому пени за долги по коммунальным услугам и взносам за капитальный ремонт не будут начисляться мобилизованным и членам их семей, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

Эта норма вносится в закон, который определяет особенности правового регулирования в ряде сфер в 2022 году на фоне санкций. Льгота будет действовать в период военной службы мобилизованного гражданина.

Кроме самого мобилизованного ей смогут воспользоваться и члены его семьи, которым также не будут начислять пени в случае несвоевременной или неполной платы за жилое помещение и коммунальные услуги и оплаты взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

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