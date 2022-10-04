Париж, 4 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен решил отложить на «несколько недель» визит на Корсику, запланированный на четверг, 6 октября, подчеркнув, что »условия для спокойного обсуждения с мэрами» государственной политики «не были соблюдены», сообщает Le Figaro.

Economie.gouv.fr Жеральд Дарманен

«Чтобы сохранить качество переговоров, состоявшихся до сих пор, и воссоздать условия для безмятежного продолжения процесса диалога, начатого между Корсикой и государством, министр решил отложить свою поездку на несколько недель», — говорится в пресс-релизе министерства.

Министр внутренних дел, который в марте пообещал обсудить вопрос об автономии Корсики, создал в июле стратегический комитет по вопросу о будущем острова, спустя четыре месяца после смерти корсиканского борца за независимость Ивана Колонны, приговоренного к к пожизненному заключению за убийство префекта.

Как сообщало ИА REGNUM, лауреатом Нобелевской премии по физике во вторник, 4 октября, стал гражданин Франции Ален Аспе.

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