Москва, , 13:29 — REGNUM Каких-либо выступлений в связи с подписанием законов о четырёх новых регионах России в планах президента Владимира Путина нет. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 4 октября журналистам.

Владимир Путин Kremlin.ru

Он отметил, что «очень важное, эпохальное выступление» Путина состоялось ранее. Его все смотрели и слушали.

«Сегодня никаких других выступлений не планируется», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября Путин выступил в Кремле по итогам референдумов о воссоединении с Россией в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Затем президент подписал с главами этих регионов договоры о принятии в состав России.