Таруса, Калужская область, , 13:47 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны из Москвы Анна Константиновна Федина обратилась на предприятие в Тарусе Калужской области с просьбой изготовить в качестве подарка для участника специальной военной операции дальнобойную снайперскую винтовку Лобаева «Сталинград» Об этом 4 октября сообщает корреспондентИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Снайперская винтовка Лобаева «Сталинград» с дарственной надписью ветерана Великой Отечественной войны Анны Фединой Lobaev Z

Между тем оказалось, что такая снайперская винтовка не состоит на вооружении армии России. И тогда ветеран Великой Отечественный войны написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой наладить поставки дальнобойных снайперских винтовок Лобаева «Сталинград», боевые преимущества которых положительно оценены военнослужащими.

«Сегодня к солдатам и добровольцам присоединяются, чтобы сражаться за Родину, мобилизованные ребята. Молодые жизни надо стараться сохранить, чтобы они смогли продолжить свой род и не было большого горя в стране, как в Великую Отечественную войну, а значит, достойно вооружить», — отметила в письме главе государства Анна Федина.

Тарусские оружейники с пониманием отнеслись к просьбе ветерана войны и в кратчайшее сроки безвозмездно изготовили винтовку «Сталинград». В ближайшее время времени снайперская винтовка будет применена в рамках специальной военной операции в Донбассе.

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