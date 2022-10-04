Таруса, Калужская область, 4 октября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны из Москвы Анна Константиновна Федина обратилась на предприятие в Тарусе Калужской области с просьбой изготовить в качестве подарка для участника специальной военной операции дальнобойную снайперскую винтовку Лобаева «Сталинград». Об этом 4 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Lobaev Z Снайперская винтовка Лобаева «Сталинград» с дарственной надписью ветерана Великой Отечественной войны Анны Фединой

Между тем оказалось, что такая снайперская винтовка не состоит на вооружении армии России. И тогда ветеран Великой Отечественный войны написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой наладить поставки дальнобойных снайперских винтовок Лобаева «Сталинград», боевые преимущества которых положительно оценены военнослужащими.

«Сегодня к солдатам и добровольцам присоединяются, чтобы сражаться за Родину, мобилизованные ребята. Молодые жизни надо стараться сохранить, чтобы они смогли продолжить свой род и не было большого горя в стране, как в Великую Отечественную войну, а значит, достойно вооружить», — отметила в письме главе государства Анна Федина.

Тарусские оружейники с пониманием отнеслись к просьбе ветерана войны и в кратчайшее сроки безвозмездно изготовили винтовку «Сталинград». В ближайшее время снайперская винтовка будет применена в рамках специальной военной операции в Донбассе.