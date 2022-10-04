Москва, 4 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о льготах для мобилизованных и участников специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Следите за развитием событий в трансляции: ««Для защиты нашей Родины»: частичная мобилизация в России — все новости»

Поправки в Трудовой кодекс предполагают сохранение рабочих мест за гражданами, призываемыми на военную службу в рамках частичной мобилизации, и за добровольцами, которые готовы заключить контракт и принять участие в специальной военной операции.

Для этих категорий граждан трудовой договор будет приостанавливаться до момента окончания военной службы. После этого они в течение трех месяцев смогут вернуться к своим прежним должностным обязанностям.

Расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работником в период приостановления действия трудового договора не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, а также истечения в указанный период срока действия трудового договора, если он был заключен на определенный срок.

Изменения предполагают также дополнительные гарантии для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев — их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы: направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни. Кроме того, для них предусматривается преимущественное право сохранения работы при сокращении численности или штата сотрудников.

Кроме того, согласно поправкам, периоды военной службы призванных в ходе частичной мобилизации, а также оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, на основании контракта будет засчитываться в страховой стаж, необходимый для оформления страховой пенсии.

А те граждане, кто заключил контракты о прохождении военной службы в период с 24 февраля по 21 сентября 2022 года и с кем были расторгнуты трудовые договоры, получат преимущественное право трудоустройства на работу по ранее занимаемой должности у работодателя.

Совфед также одобрил закон о дополнительных трудовых гарантиях мобилизованным государственным гражданским служащим.

Законы распространяются на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.