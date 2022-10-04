Каменск-Уральский, Свердловская область, 4 октября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Каменск-Уральский Свердловской области приостановил отправку мобилизованных в учебные центры в связи с выполнением плана по частичной мобилизации. Об этом 4 октября в ходе брифинга заявил мэр Алексей Герасимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«На данном этапе отправок больше не планируется. Однако если будет дополнительный набор со стороны федерации — отправки продолжатся. Наша задача была оказать содействие, предоставить транспорт, самое необходимое для наших ребят, которые были призваны» — отметил Герасимов.

По словам главы Каменска-Уральского, ветераны боевых действий побывали в военный гарнизон в Елани и убедились в том, что мобилизованным обеспечили необходимые условия. При этом Герасимов не уточнил точное число мобилизованных каменцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России началась частичная мобилизация.