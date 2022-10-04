Вашингтон, , 13:18 — REGNUM В преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США федеральные чиновники предупреждают, что Россия старается усилить сомнения в честности американских выборов, а Китай заинтересован в подрыве американских политиков, которые, по его мнению, угрожают интересам Пекина, как передает Associated Press.

Выборы в США Phil Roeder

Агентство ознакомилось с незасекреченным информационным бюллетенем по разведке, в котором говорится, что Китай, вероятно, стремится «помешать [на выборах] кандидатам, которых считает особо враждебными Пекину». В рекомендациях, направленных чиновникам штатов и муниципалитетов в середине сентября, сотрудники разведки заявили, что, по их мнению, Пекин видит меньший риск во вмешательстве в промежуточные выборы по сравнению с президентскими выборами.

Хотя официальные лица США заявили, что не выявили никаких достоверных угроз для избирательной инфраструктуры, тем не менее последнее предупреждение вышло на фоне того, что всё большее число кандидатов и избирателей открыто выражают недоверие к демократическим процессам в стране.

«Нынешняя обстановка довольно сложная, возможно, гораздо более сложная, чем в 2020 году», — заявила журналистам 3 октября директор агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США министерства внутренней безопасности Джен Истерли.

Россия усиливает уже циркулирующие в интернете острые темы, включая сомнения в честности американских выборов, однако не создает свой собственный контент, сказал журналистам высокопоставленный сотрудник ФБР на условиях анонимности.

В целом, по его словам, усилия Китая направлены скорее на формирование политических перспектив, в том числе на местных уровнях, чем на результаты выборов.

Тем не менее Китай, по-видимому, сосредоточил свое внимание на «подгруппе кандидатов» в США, которые, по мнению Пекина, не отвечают его политическим интересам, пояснил сотрудник.

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