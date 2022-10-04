Москва, , 13:19 — REGNUM Не принимали участия в голосовании по договорам и федеральным конституционным законам о принятии в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 15 сенаторов, сообщил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Андрей Клишас Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Сейчас назначено 168 сенаторов из 170, 2 сенатора еще не назначены», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Назначение до 30 сенаторов президентом — это право президента, до сего дня президент этим правом не воспользовался, напомнил парламентарий.

«Итого 15 сенаторов отсутствовали по уважительным причинам или не голосовали», — констатировал Клишас.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совет Федерации единогласно одобрил международные договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о принятии в состав России и об образовании в составе РФ новых субъектов. Решения приняты голосами 153 сенаторов.

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