Кишинёв, , 13:17 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду извинилась за то, что член правительства республики вспылил во время переговоров с представителями киевского режима по вопросам энергетики. Она сделала заявление в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), думая, что говорит с премьер-министром киевского режима Денисом Шмыгалём.

Майя Санду European People's Party

«Мне известно, что мой министр энергетики вчера разговаривал с вашим министром энергетики, и я слышала, что он был слишком эмоционален», — сказала Санду.

Скорее всего, переговоры Киева и Кишинёва проходили 29 сентября, когда молдавская сторона ещё не знала, продолжит ли Газпром 1 октября поставлять электроэнергию или разорвёт контракт из-за невыполнения условий. В этом случае Молдавия бы осталась и без электроэнергии, которую получает из Приднестровья.

«Мы находимся в своего рода кризисной ситуации, так как не знаем, будет ли у нас завтра электроэнергия и газ. Но это — не оправдание того, чтобы предаваться эмоциям, особенно в такой сложной ситуации», — отметила Санду.

Она также поблагодарила киевский режим за помощь с электроэнергией.

Напомним, ранее Санду заявила, что в случае прекращения поставок газа из России Молдавия не будет пропускать газ в Приднестровье. Также стоит отметить, что в Молдавии вопросами энергетики занимается вице-премьер республики министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.