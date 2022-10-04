Москва, , 13:17 — REGNUM Совфед одобрил закон об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, участвующими в специальной военной операции и членами их семей, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Совет Федерации РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Действие закона будет распространяться на мобилизованных граждан, контрактников, служащих в Росгвардии, воинских формированиях и органах МЧС, ФСБ, военных следственных органах и органах военной прокуратуры, которые принимают участие в специальной военной операции.

Кредитные каникулы будут предоставлены участнику спецоперации и членам его семьи на период военной службы и могут быть продлены на время его лечения в госпитале. Погашение кредита произойдет в случае гибели военнослужащего или если он станет инвалидом I группы.

Кредитор должен будет рассмотреть требование заемщика в срок, не превышающий 5 дней. В случае если ответ от кредитора не поступит в течение 10 дней, льготный период устанавливается автоматически со дня направления требования или с даты, указанной в нем.

Закон распространяется на все вышеуказанные категории граждан, которые участвуют в спецоперации с 24 февраля 2022 года.

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