Нальчик, , 13:16 — REGNUM В Кабардино-Балкарии были возвращены домой из воинских частей десять человек, которых ошибочно призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Об этом 3 октября рассказал военный комиссар республики Дмитрий Пахомов. Он также уточнил, что восемь человек имели хронические заболевания в стадии обострения, еще двоим пришлось вернуться из-за возраста, хотя они добровольно пришли в военкоматы и хотели выехать в зону СВО.

Медкомиссия в военкомате Александр Полегенько © ИА REGNUM

Так, по словам Пахомова, два человека из Эльбрусского района ранее «самостоятельно пришли и сказали, что хотят принять участие, никто их по мобилизации не призывал». Однако обоим оказалось по 47 лет, и воинская часть их не приняла.

«По состоянию здоровья — были жалобы, по прибытии в призывной пункт они свои жалобы озвучили, и восемь человек были возвращены, хроническое заболевание переросло в острую фазу, соответственно, они имели право быть признанными временно негодными к военной службе», — приводит ТАСС слова Пахомова.

Напомним, военком Кабардино-Балкарии сообщил, что к 4 октября республика уже выполнила задание по частичной мобилизации.

Читайте ранее в этом сюжете: Военком Кабардино-Балкарии отчитался о выполнении задания по мобилизации