Владивосток, 4 октября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Преподаватель биологии филиала Нахимовского военно-морского училища из Владивостока Екатерина Лопаткина стала финалистом Всероссийского конкурса-телешоу «Классная тема!» — в интеллектуальных соревнованиях она опередила почти 6 тыс. участников со всей страны, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Официальная страница конкурса в социальной сети «ВКонтакте» Победитель Екатерина Лопаткина

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Отбор участников стартовал 21 июля и продлился три недели. Финалистов определили с помощью голосования в социальной сети «ВКонтакте».

Победители примут участие в гранд-шоу проекта «Классная тема!» на телеканале «Россия 1». Они проведут урок для гостей студии: известных ученых, космонавтов, музыкантов, популярных артистов театра и кино. И только один участник после этого получит возможность вести свой авторский проект на федеральном телеканале.

«Мы очень рады за нашего приморского педагога и с удовольствием поддерживаем её на столь важном и интересном конкурсе», — сказала министр образования Приморья Эльвира Шамонова.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября были объявлены имена семи финалистов проекта «Классная тема!».