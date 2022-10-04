Москва, 4 октября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Верят в то, что человечеству удастся в XXI веке осуществить полет человека на Марс, 50% жителей России. Среди людей 18–24 лет в этом уверены 73%, среди 35–44 лет — 59%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Пресс-служба Ижевского радиозавода Марс

Единственной планетой, на которой удалось побывать человеку, является Луна. Если освоение Луны начнется, то 44% граждан выступили бы за равное распределение ее ресурсов между всеми странами.

27% считают, что ресурсы Луны нужно отдать тем странам, кто первый заявит на них свое право. Полагают, что ресурсы Луны должны остаться неприкосновенными и не принадлежать никому 5%.

Убеждены в том, что Россия сегодня является лидером или находится среди стран-лидеров в сфере освоения космоса 74% опрошенных, из них 14% называют РФ единственным лидером в мире.

Опрос по телефону проведен 1 октября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, мечта стать космонавтом в детстве была у каждого четвёртого жителя России (23%).

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