Минск, 4 октября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск участвует в российской спецоперации, но своих военных туда не отправляет.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Что касается нашего участия в специальной военной операции, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ.

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