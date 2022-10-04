Оренбург, , 13:12 — REGNUM В Оренбургской области принято решение об отмене противопожарного режима, сообщили 4 октября в областном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Крупный степной пожар в Оренбуржье пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области

Проект постановления правительства рассмотрен сегодня. Документ разработан департаментом ПБ и ГЗ. В связи с понижением температуры воздуха и снижением класса пожарной опасности спецрежим отменяется с 5 октября.

Напомним, на территории региона противопожарный режим ввели с 22 июня. Причиной стали высокие температуры воздуха и отсутствие дождей.