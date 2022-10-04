Москва, 4 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Вооружённые силы России прибыли свыше 200 тыс. человек в рамках частичной мобилизации. Об этом 4 октября сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Минобороны России Сергей Шойгу

Он напомнил, что с 21 сентября в России проводится частичная мобилизация.

«На сегодня в Вооружённые силы прибыло свыше 200 тысяч человек», — сказал Шойгу.

По его словам, должностным лицам поручено обеспечить призванных граждан комплектами одежды и другим имуществом. Обучение проводится на 80 полигонах, а также в шести учебных центрах.