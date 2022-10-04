Москва, 4 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, обсуждались законопроекты в социальной сфере, сообщила пресс-служба палаты парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Обсуждались законопроекты в социальной сфере, внесенные правительством в Государственную думу, рассмотрение которых планируется в октябре.

В совещании также приняли участие руководители профильных комитетов Госдумы и глава Минтруда Антон Котяков.