* запрещённая в России организация

Кабул, , 13:12 — REGNUM Инамулла Самангани, глава медиацентра правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил, что он спросил высокопоставленного чиновника министерства внутренних дел, почему ни один правительственный чиновник не поехал в Даште-Барчи, чтобы выразить свои соболезнования после нападения на образовательный цент «Кадж» в Кабуле. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

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По его словам, этот представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ответил, что ему стыдно выражать свои соболезнования, потому что нынешние власти не смогли защитить учащихся.

Самангани процитировал этого чиновника МВД и написал: «Мы не смогли защитить наших мальчиков и девочек, учащихся, мы должны защищать нашу нацию во всех смыслах, мы разделяем боль и горе людей».

Напомним, более 40 учащихся погибли и более 100 получили ранения в результате нападения на образовательный центр «Кадж» на западе Кабула. Большинство жертв были девушками. Это нападение вызвало широкую реакцию, и многие считают его «геноцидом» хазарейцев».

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По их словам, за прошедший год талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предприняли никаких действий для обеспечения безопасности хазарейцев, и они всегда подвергались целенаправленным атакам.