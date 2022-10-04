Донецк, 4 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев вновь обстреляли город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Отмечается, что новый обстрел Макеевки со стороны ВСУ был зафиксирован в 12:57 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Кировский и Куйбышевский районы Донецка вновь подверглись обстрелам со стороны киевских боевиков.