Порт-о-Пренс, 4 октября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Школы и учебные заведения Гаити не открыли свои двери 3 октября, когда должен был начаться учебный год, из-за резкого обострения социально-политического, экономического кризиса, кризиса здравоохранения и насилия, от которого страдает страна. Об этом пишет агентство EFE.

Feed My Starving Children (FMSC) Дети Гаити

За несколько часов до официального начала занятий несколько школ разослали родителям и учителям сообщения о том, что они не откроют свои двери из-за сложившейся ситуации.

«В условиях кризиса, парализующего страну, и нехватки топлива школа не сможет принять детей 3 октября, как планировалось. Школа рассматривает возможность планирования постепенного, осторожного и бдительного открытия в соответствии с имеющимися возможностями», — говорится в сообщении.