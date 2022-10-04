Уфа, , 13:15 — REGNUM Открытый республиканский турнир по борьбе на поясах, который пройдет в центре спортивной подготовки Башкирии им. Р. А Баталовой в Уфе 10 октября, будет посвящен Дню Башкирии. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Турнир по национальной борьбе кореш (борьба на поясах) Кристина Уколова © ИА REGNUM

Организационные вопросы этого мероприятия обсудили на совещании в правительстве региона.

«Башкирия уделяет особое внимание национальным видам спорта и одним из главных является борьба на поясах», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства региона Ирека Сагитова.

На совещании также были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности участников и гостей турнира.

«Мы с вами проводили и более масштабные мероприятия. Уверен, что сообща мы сможем организовать данное мероприятие на высоком уровне», — сообщил Сагитов.

Напомним, что результатам участия сборной команды Башкирии в чемпионате мира по борьбе на поясах, который прошел в сентябре 2022 года в городе Наманган (Узбекистан), глава Башкирии Радий Хабиров направил в Хокимият Наманганской области приглашение принять участие в товарищеской встрече сборных команд Узбекистана и Башкирии по борьбе на поясах.