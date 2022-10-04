Владимир, , 13:08 — REGNUM Главным врачом областной детской клинической больницы города Владимир назначена Наталья Малинкина, сообщает пресс-служба департамент здравоохранения региона.

Администрация Владимирской области Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Наталья Малинкина в 1992 году окончила Ивановский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия». Вся её трудовая деятельность связана с областной детской клинической больницей Владимира. С 2019 года она замещала должность главного врача по медицинской части, а с 11 февраля 2022 исполняла обязанности главного врача медучреждения. Приказом регионального депздрава от 3 октября 2022 года Наталья Малинкина утверждена в должности.

Бывший главврач Владимирской ОДКБ Светлана Макарова ушла с поста по собственному желанию.