Псков, , 13:19 — REGNUM Жители Псковской области начали приносить помощь для мобилизованных и участников специальной военной операции. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM

Необходимые вещи собирают волонтёры движения #Мывместе. Они окажут помощь военнослужащим и их семьям, а также тем, кто приезжает в Россию из только что воссоединившихся с РФ регионов.

Помощь будут принимать и в качестве вещей, и в виде пожертвований. Принести гуманитарную помощь можно в муниципальные центры добровольчества или в Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области.

Напомним, что ранее в Псковской области запустили сбор вещей для подшефного Бериславского района Херсонской области. Власти региона составили подробный список вещей, которые необходимы жителям этого района.

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