Бейрут, 4 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Глава правительства Ливана Наджиб Микати во время выступления в парламенте страны заявил о том, что в ближайшее время может быть подписано соглашение о демаркации морских границ с Израилем. Об этом 4 октября сообщает Lebanon 24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

По его словам, переговорный процесс идёт «по правильному пути». При этом премьер-министр страны заметил, что ливанская сторона настаивает на гарантиях соблюдения своих прав.

«Гарантия соблюдения прав Ливана является фундаментальным вопросом, и по нему не может быть компромиссов», — заявил Наджиб Микати.

Также, в ходе своего выступления премьер-министр страны заявил, что его кабинет продолжает работу по формированию нового правительства, которое устроит все политические силы в Ливане и сможет разрешить стоящие перед страной кризисы.