Омск, , 13:07 — REGNUM Жительница Омска вовремя попала в роддом благодаря оперативности госавтоинспекторов. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 октября в УМВД по Омской области.

Старшие лейтенанты полиции Денис Кахира и Сагдат Нургазин 55. мвд. рф

Ночью на улице Сухой Пролет к экипажу ДПС — старшим лейтенантам полиции Денису Кахире и Сагдату Нургазину — обратился водитель остановившегося рядом автомобиля. Мужчина рассказал, что в машине находится его жена, которую нужно срочно отвезти в роддом. У женщины уже начались схватки.

Оценив ситуацию, полицейские пересадили женщину и её мужа в патрульный автомобиль и оперативно доставили их в роддом №1 на улице Герцена. Там роженице своевременно оказали медпомощь.

Позже в Госавтоинспекцию позвонила фельдшер скорой медицинской помощи Светлана Шавыкина. Она поблагодарила экипаж ДПС, рассказав, что для роженицы была важна каждая секунда.

Прибыв в медицинское учреждение, женщина почти сразу родила первого малыша. Уже в родительном зале на свет появился второй ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Омске инспекторы ДПС Константин Турков и Александр Курочка оказали помощь женщине, родившей ребёнка в салоне машины.

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