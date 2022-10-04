Хабаровск, 4 октября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края не оставляют без внимание проблемы и вопросы мобилизованных.

Александр Погожев ИА REGNUM Военнообязанные, призванные в рамках частичной мобилизации

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«Вместе с главами районов, где расположены сборные пункты, по поручению губернатора отрабатываем запросы мобилизованных. Смотрим, в каких условиях готовятся наши земляки, чем обеспечены. Мужчины рассказывают, что не все дела успели доделать (особенно важно передать дела предпринимателям). Приглашаем в войсковые части нотариусов, они оперативно помогают оформить все нужные документы. Активно на пунктах сбора работают сотрудники ЗАГСов, спрос на регистрацию браков увеличился в разы!

И, конечно, медицинские осмотры. Уже второй раз на пункты сбора выезжает автопоезд « Здоровье», мобилизованные проходят полный медосмотр, всем делаем прививки от пневмококка, ковида, гриппа — нельзя допустить, чтобы люди пострадали от банальной простуды и пневмонии», — сообщили в своём телеграм-канале зампредседателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке комиссия по вопросам мобилизации получила почти две тысячи обращений от населения. Самые часто задаваемые вопросы и жалобы касаются состояния здоровья мобилизованных, отсрочки по кредитам и сохранения на время прохождения службы рабочих мест.