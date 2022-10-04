Москва, 4 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на повышение кредитного качества ипотечных облигаций за счет исключения риска частичной утраты ипотечного покрытия при банкротстве кредитной организации, в которой открыты счета ипотечного агента, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Госдума

Документ предусматривает, что денежные средства, включенные в состав ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, должны находиться на открытом эмитенту залоговом счете. Банковские реквизиты залогового счета указываются в решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием. При этом такие средства входят в состав ипотечного покрытия в полном объеме. Зачисление иных денежных средств на указанный счет не допускается.

Также уточняется, что уведомление кредитной организации владельцами облигаций с залоговым обеспечением о неисполнении или ненадлежащем исполнении эмитентом обязательств по таким облигациям не является основанием для неисполнения кредитной организацией распоряжений эмитента по залоговому счету.

Если должник осуществлял эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, то конкурсный управляющий будет обязан открыть специальный счет в банке или иной кредитной организации для зачисления на него денежных средств, составляющих ипотечное покрытие и поступающих в ходе конкурсного производства во исполнение обязательств, права требования по которым составляют ипотечное покрытие, а также использовать такой счет для зачисления на него денежных средств, поступающих в ходе реализации ипотечного покрытия.

В случае, если должником является ипотечный агент, в качестве специального счета используется его залоговый счет.

Также документ устанавливает, что при госрегистрации права собственности участника долевого строительства на объект долевого строительства и госрегистрации ипотеки такого объекта орган регистрации прав уведомляет об этом залогодержателя не позднее рабочего дня, следующего за днем государственной регистрации ипотеки объекта долевого строительства.

При внесении изменений в закладную в связи с заменой залога прав требования участника долевого строительства на ипотеку объекта долевого строительства в закладной указывается рыночная стоимость объекта, определенная оценщиком, либо его кадастровая стоимость.