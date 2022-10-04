Париж, 4 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Лауреатом Нобелевской премии по физике во вторник, 4 октября, стал гражданин Франции Ален Аспе, передает BFM TV.

Naked-science.ru Нобелевская премия

Лауреатами премии за 2022 год стали гражданин США Джон Клаузер и гражданин Австрии Антон Цайлингер за исследования в области квантовой механики.

Нобелевского лауреата по химии объявят 5 октября 2022 года. Размер денежной части Нобелевской премии составит около $900 тыс. Вручение премий состоится 10 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер остается на посту вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном после предъявления обвинения.

Читайте также: Колер остается на посту вместе с главой Франции, несмотря на обвинения