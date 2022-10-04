Петропавловск-Камчатский, 4 октября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. На Камчатке всем мобилизованным для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса и добровольцам в беззаявительном порядке с 8 октября начнут выплачивать подъёмные средства в сумме 100 тыс. рублей, сообщили в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Выплаты осуществляются по инициативе губернатора края Владимира Солодова.

Как пояснил руководитель администрации губернатора Камчатки Сергей Меркулов, все мобилизованные писали заявления при поступлении на службу в ряды Вооруженных сил России, в которых указывали свои банковские реквизиты. По ним и будут перечислены 8 октября 100 тыс. рублей.

Подъёмные получат не только резервисты призванные в рамках частичной мобилизации, но и добровольцы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку прибыла партия дополнительной экипировки для мобилизованных. Из грузового терминала в Елизово военнослужащие забрали 800 спальных мешков.