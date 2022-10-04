Минск, 4 октября 2022, 13:03 — REGNUM Против России идёт полномасштабная прокси-война, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Виктор Хренин
Виктор Хренин
President.gov.by

Он выступил на совещании по военной безопасности. По словам Хренина, обстановка возле республики развивается под влиянием беспрецедентного геополитического противоборства между РФ и коллективным Западом во главе с США.

«По сути, против России развязана полномасштабная прокси-война, конечная цель которой — разрушение российской государственности и превращение страны в сырьевой придаток Запада», — сказал министр.

Отметим, что заседание проводит президент Белоруссии Александр Лукашенко.