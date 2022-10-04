Минск, 4 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Против России идёт полномасштабная прокси-война, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

President.gov.by Виктор Хренин

Он выступил на совещании по военной безопасности. По словам Хренина, обстановка возле республики развивается под влиянием беспрецедентного геополитического противоборства между РФ и коллективным Западом во главе с США.

«По сути, против России развязана полномасштабная прокси-война, конечная цель которой — разрушение российской государственности и превращение страны в сырьевой придаток Запада», — сказал министр.

Отметим, что заседание проводит президент Белоруссии Александр Лукашенко.