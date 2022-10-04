Москва, , 13:03 — REGNUM Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о содействии Банка России органам внутренних дел в противодействии мошенничеству, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Законопроект направлен на то, чтобы повысить эффективность борьбы с так называемыми дропперами, то есть злоумышленниками, списывающими, либо пытающимися списать средства со счетов клиентов незаконно», — сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Согласно документу, Банк России будет предоставлять МВД России информацию о случаях и попытках переводов денег без согласия клиента на основании полученных от правоохранителей сведений о совершенных противоправных действиях.

Порядок обмена информацией, форму и перечень предоставляемых сторонами сведений регулятор и министерство закрепят в соглашении.

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