Таллин, , 13:03 — REGNUM По заказу управы Ласнамяэ в крупнейшем спальном районе столицы Эстонии начинается дератизация (борьба с грызунами), сообщает пресс-служба управы.

Крыса (сс) Gellinger

Как отмечается, поводом стали многочисленные жалобы таллинцев на множество крыс и создаваемые ими проблемы.

«Крысы, конечно, являются частью нашей фауны, но если их популяция становится слишком большой и доставляет неудобства жителям, то, к сожалению, необходимо принимать более радикальные меры, что мы и делаем», — сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что хотя для общественных мест выбран максимально безопасный метод дератизации, во избежание неприятных ситуаций жители Ласнамяэ должны быть внимательнее, особенно во время прогулок со своими питомцами.

Дератизация пройдет на трех площадках: в районе Меэлику, на зеленой зоне Вормси, в том числе на игровой площадке, а также на зеленой зоне Паасику, в том числе на игровой площадке.

На упомянутых территориях будут установлены ловушки и прочие средства для борьбы с грызунами, которые будут отмечены непромокаемыми инфолистами, чтобы уберечь детей и животных от соприкосновения с ядовитым веществом.

Борьба с грызунами проводится прежде всего для обеспечения безопасности, отметили таллинские власти. Поскольку крысы питаются пищевыми отходами вокруг мусорных баков или в компостных кучах, они являются переносчиками ряда заболеваний, например, лептоспироза, сальмонеллеза, колибактериоза, болезни Веллса и туберкулеза, а также могут передавать людям других паразитов: блох и клещей и других неприятных насекомых.

Если крысы перегрызут электрические провода, то могут даже вызвать пожар. Не говоря уже о том, что они могут заразить домашних питомцев опасными болезнями.