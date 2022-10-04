Пермь, , 13:00 — REGNUM Ленинский районный суд Перми рассмотрел дело экс-председателя правления АКБ «Экопромбанк». Он признан виновным в растрате средств злоупотреблении полномочиями, сообщает издание »Коммерсантъ ».

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По данным следствия, бывший банкир выдал частной компании кредит без обеспечения. Ущерб составил примерно 250 млн рублей. Кроме того, фигурант обвинялся в выводе из состава обеспечения по кредитному договору недвижимого имущества (32 квартир) стоимостью свыше 260 млн рублей.

Стоит отметить, экс-главу правления банка объявляли в международный розыск. Его экстрадировали в 2021 году с Кипра.

Суд назначил экс-банкиру наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Фигурант взят под страж в зале суда.

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