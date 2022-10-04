Донецк, , 13:00 — REGNUM Кировский и Куйбышевский районы Донецка вновь подверглись обстрелам со стороны киевских боевиков. Об этом 4 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что киевские нацисты снова обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка в 12:44 (совпадает с мск). Выпустив по городу пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Башкирии Радий Хабиров написал, что госпиталь для воинов из региона могут развернуть в республике.