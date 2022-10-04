Эн-Насирия, Ирак, , 13:24 — REGNUM Власти провинции Ди-Кар в центральном Ираке ввели в регионе дополнительные меры безопасности, после масштабных акций протеста. Об этом 4 октября сообщает Al-Sumariya.

Войска Ирака Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, в ночь с понедельника на 4 октября в разных районах провинции начались масштабные акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией и армией.

Местные власти сообщают о погибших и раненых, как среди протестующих, так и в рядах силовиков.

Учитывая сложившуюся ситуацию, губернатор провинции Ди-Кар Мухаммед Хади ввёл в регионе комендантский час. Полиции предписывается задерживать демонстрантов, скрывающих свои лица. При этом, местные власти потребовали от силовиков не использовать боевые патроны и уважать права мирных демонстрантов, не нарушающих закон.