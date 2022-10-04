Биробиджан, 4 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Учителей из Биробиджана чествовали за высокие результаты в профессиональной деятельности и значительный вклад в развитие социальной сферы. Благодарственные письма от главы региона Ростислава Гольдштейна им торжественно вручил мэра города Максима Семёнова 4 октября, сообщил он в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Букет для учителя

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Церемония награждения проходила во Дворце культуры Биробиджана. Несколько учителей получили почётные грамоты. Заместитель директора школы №11 по учебно-воспитательной работе Наталье Берёза, учитель истории и обществознания школы №8 Наталья Дворянчикова и педагог-организатор Центра детского творчества Татьяна Соколова получат муниципальные премии за особый вклад.

Педагогов накануне Дня учителя также поздравил председатель городской Думы Антон Болтов.

Как сообщало ИА REGNUM, ко Дню учителя десять педагогов Амурской области получили звания лучших работников образования региона.