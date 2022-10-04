4 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 15:52 — REGNUM Советник папы Римского Франциска Джеффри Сакс в эфире телеканала Bloomberg заявил, что за подрывами газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», как он выразился, «я уверен, стоят США, возможно, США и Польша». Но Сакс не только консультирует понтифика, он является известным американским экономистом. После уточняющего вопроса телеведущего добавил: «Даже репортеры наших газет говорят мне: «Конечно», но в наших СМИ об этом не сообщается». О причастности Вашингтона рассуждает не только Сакс. После известного заявления на эту тему экс-главы МИД Польши, ныне руководителя делегации Европейского парламента по связям с США Радослава Сикорского одно из немецких изданий отметило, что польский политик «написал то, о чем все шепчутся в Брюсселе». Однако американский советник папы Франциска допустил участие в диверсии Варшавы. Что это значит для Польши?

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в эфире телеканала CNN влиятельный сенатор-республиканец Марко Рубио, член комитета Сената США по разведке, заявил, что его «беспокоит возможный удар России по Польше». По его словам, если российский президент Владимир Путин решит, что поставки западного оружия киевскому режиму ведут к тому, что Москва «проигрывает войну», то, «я думаю, вполне возможно, он может нанести удар по некоторым из распределительных пунктов, через которые идут поставки, в том числе в Польше. Мы сегодня много говорим о ядерном оружии. Но больше всего меня беспокоит российская атака на территории стран — членов НАТО, например, нацеленная на аэропорт в Польше или какой-либо другой распределительный пункт». Как считает Рубио, Североатлантическому альянсу «придется на это реагировать». При этом, отвечая на вопрос журналиста, как именно должно отреагировать НАТО, сенатор подчеркнул, что масштаб и форма ответа должны зависеть от характера нападения и его масштабов. Иными словами, далеко не всякий российский удар будет признан заслуживающим серьезной реакции.

Сенатор-республиканец Марко Рубио (сс) Palácio do Planalto

Это тревожный сигнал для Варшавы, который еще раз реанимирует ее страхи о Польше в Североатлантическом альянсе как «стране второго сорта». Тем более что в конце сентября газета The New York Times опубликовала статью с неприятным для Варшавы посланием. В ней говорится о намерении Пентагона создать новое военное командование для операций по б. УССР в Германии. Издание предполагает, что новое командование будет подчиняться командующему американской армией в Европе и Африке генералу Кристофу Каволи и станет реализовывать решения, принятые Контактной группой по вопросам обороны территории б. УССР, в состав которой входят 40 стран. «Около 300 человек будут выделены для этой миссии, которая будет размещена в Висбадене (Германия), штаб-квартире американской армии в Европе, — пишет NYT. — Большая часть программ обучения солдат (киевского режима. — С. С.) пользованию американскими системам вооружения уже ведется там или поблизости. Изменения, направленные на создание формальной структуры, занимающейся тем, что осуществлялось в режиме импровизации с самого начала войны (специальной военной операции России. — С. С.), примерно соответствуют тому, чем США занимались в рамках обучения и оказания помощи в Ираке и Афганистане за последние два десятилетия».

Пентагон пока официально не подтверждает данные, приведенные влиятельной американской газетой, однако есть все основания считать, что они соответствуют действительности. Для Польши это означает то, что ее задвигают на периферию «восточного фронта». По мнению польской газеты Rzeczpospolita, «тот факт, что новое командование не будет располагаться в Жешуве, который является ключевым логистическим пунктом для операций по оказанию помощи [киевскому режиму], является сигналом того, что Германия в оптике Вашингтона становится самым важным союзником США в кампании на [территории б. УССР], оттесняя Польшу на задний план». Это особенно неприятно для польской правящей коалиции во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) в ситуации, когда она в последние месяцы активизировала нападки на Берлин, выстраивая на антинемецких фобиях свою избирательную кампанию по выборам в Сейм Польши (пройдут в ноябре следующего года). По информации Rzeczpospolita, такой подход PiS, обострение польско-немецкого спора без оглядки на издержки, которые может понести польская внешняя политика, является «очень рискованной стратегией» в связи с эскалацией конфликта на территории б. УССР и «растущим риском применения Путиным тактического ядерного оружия, когда Запад должен поддерживать как можно более единый фронт против России».

г. Жешув. Польша (сс)Houx

Но вряд ли Вашингтон сейчас волнует Польша. Судя по всему, своим решением США хотят усилят контроль над Германией, которая бурлит после подрыва «Северных потоков». Другое дело, что побочным эффектом «оттеснения Польши на второй план» становится ее геополитическая маргинализация, если не оставление в геополитической пустоте. Похоже, что американцы просчитывают и эту комбинацию, рассчитывая, что Москва и Берлин снова «увлекутся», пожелав наказать Варшаву за ее политику последних лет. А надо ли это России и Германии? Возможно, стоит предоставить Польшу с ее антинемецкими и антироссийскими фобиями самой себе, пока она сама себя же не переварит.