Махачкала, 4 октября 2022, 12:58 — REGNUM В Дагестане пресечена попытка провоза через государственную границу крупной партии валюты. Иностранец намеревался вывезти в Азербайджан 33 тыс. долларов США, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ВСБ РФ по региону.
Факт нарушения таможенных правил был выявлен в пункте пропуска «Ново-Филя» в Магарамкентском районе. Злоумышленник спрятал денежные средства в кабине грузовика, не собираясь декларировать их.
По факту контрабанды наличных денежных средств в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело.