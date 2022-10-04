Махачкала, 4 октября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Дагестане пресечена попытка провоза через государственную границу крупной партии валюты. Иностранец намеревался вывезти в Азербайджан 33 тыс. долларов США, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ВСБ РФ по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Факт нарушения таможенных правил был выявлен в пункте пропуска «Ново-Филя» в Магарамкентском районе. Злоумышленник спрятал денежные средства в кабине грузовика, не собираясь декларировать их.

«На автомобильном пункте пропуска «Ново-Филя» в ходе осмотра грузового автомобиля под управлением иностранного гражданина в кабине обнаружены около 33 тыс. долларов, не задекларированных в установленном законом порядке», — приводит слова представителя пограничного ведомства РИА «Дагестан».

По факту контрабанды наличных денежных средств в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело.