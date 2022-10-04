Кишинёв, 4 октября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду рассчитывает, что США помогут ей в противостоянии с крупным молдавским бизнесменом, лидером партии «Шор», организовавшей протесты в Кишинёве Иланом Шором и другими политическими конкурентами. Об этом она рассказала во время розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Gov.md Майя Санду

Молдавский президент, думая, что говорит с премьер-министром киевского режима Денисом Шмыгалём, назвала Шора «пророссийским олигархом», несмотря на то, что тому запрещён въезд в РФ.

«Мы рассчитываем на них (США) в борьбе с олигархами, покинувшими Молдавию. Надеюсь, в определенный момент они помогут нам привлечь их к ответственности, потому что эти люди сейчас объединились с пророссийскими политическими силами в Молдавии», — заявила Санду.

Стоит отметить, что после того, как Санду получила всю полноту власти в Молдавии, приведя с победе на парламентских выборах свою партию «Действие и солидарность», в стране началось преследование лидеров оппозиции. Под домашним арестов находятся экс-президент страны, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон и депутат парламента республики, один из лидеров партии «Шор» Марина Таубер. Также антикоррупционная прокуратура начала расследование источников финансирования протестов, длящихся в Кишинёве с 18 сентября.