Таллин, , 12:58 — REGNUM Доля русских среди населения Эстонии неэстонской национальности за десять лет снизилась с 80% до 73%, за счет иммигрантов представительство национальностей и народов заметно выросло.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом свидетельствуют данные последней переписи населения, представленные Департаментом статистики Эстонии.

45% населения иностранного происхождения в Эстонии в первом поколении составляют мужчины и 55% — женщины, причем средний возраст мужчин значительно ниже, чем у женщин — 53,1 и 61,2 года соответственно. Причиной этого является прежде всего экономическая миграция среди мужчин в возрасте 30-49 лет - это мужчины, приехавшие в Эстонию на заработки в последние десятилетия.

Подавляющая часть, т.е. 54,4% (97 406 человек) населения первого поколения иностранного происхождения родились в России. Вторая страна рождения — б. УССР с 15,5% (данные не отражают тех, кто прибыл в Эстонию после 24 февраля 2022 года — прим. ИА REGNUM), третья - Белоруссия (5,6%), четвертая - Латвия (3,1%), пятая - Финляндия (2,5%).

Эстонское гражданство имеют 47% всего населения иностранного происхождения, что больше, чем в 2011 году, когда этот показатель составлял 44,6%

Население Эстонии иностранного происхождения за последние десять лет стало более разнообразным. Если в 2011 году лица с российским гражданством или без него составляли 91,9% всех лиц иностранного происхождения, то по переписи 2021 года — только 72,5%. Заметно выросла доля лиц с гражданством б. УССР, Латвии, Финляндии.

Примечательно, отмечает департамент, что среди населения иностранного происхождения 11,6% назвали себя при переписи этническими эстонцами. Больше всего увеличилась доля этнических эстонцев среди населения иностранного происхождения в третьем поколении.