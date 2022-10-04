Москва, , 12:57 — REGNUM Мечта стать космонавтом в детстве была у каждого четвёртого жителя России (23%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Космонавт Roscosmos.ru

Сегодня современная молодёжь мечтает о космических полётах также часто — среди людей 18–24 лет — 28%, среди 35–44 лет - 29%. Люди старше 60 лет высказывают желание полететь в космос реже (16%).

Мужчины в детстве хотели стать космонавтом в 2,5 раза чаще, чем женщины — 35% против. 14%. Самая высокая доля мечтавших в детстве стать космонавтами среди жителей Северо-Кавказского ФО (35%), самая низкая — среди жителей Уральского (17%) и Приволжского ФО (19%).

Опрос по телефону проведён 1 октября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай начал набор четвёртого поколения космонавтов, в том числе впервые в истории в Гонконге и Макао.

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