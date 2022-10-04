Минск, 4 октября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Польша наращивает военные силы у белорусских границ. Об этом 4 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Польша наращивает военные силы у белорусских границ, Литва пытается не отставать», — приводит слова Лукашенко БелТА.

По его словам, в сопредельных с Белоруссией странах находится группировка НАТО численностью около 25 тыс. человек.

Он отметил, что на юге белорусского направления идёт формирование новой механизированной дивизии, а на севере и востоке Польши создаются кадровые бригады территориальной обороны.

Лукашенко подчеркнул, что не снижается интенсивность разведывательных полётов вблизи границ Белоруссии, ведётся подготовка в том числе с задействованием полигона Пабраде в Литве, который находится в 15 км от границы.