Багдад, , 12:56 — REGNUM Ряд должностных лиц паломнических караванов заявляют, что министерство внутренних дел Ирака закрыло сухопутные и воздушные границы страны для афганских паломников после распространения слухов о том, что террористы под прикрытием паломничества проникают в эту страну. Об этом сообщает портал Аvapress.

Ирак Osd.mil

Они говорят, что разногласия между министерством иностранных дел Ирака, занимающимся консульскими вопросами, и министерством внутренних дел, которое контролирует границы, привело к тому, что афганские паломники не могут въехать в эту страну, несмотря на наличие иракских виз.

«Самой главной проблемой, которая помешала паломникам отправиться в Ирак, были необоснованные слухи о том, что под видом паломников в страну проникают террористы. Министерство внутренних дел Ирака получило видеозапись, из которой якобы следует, что террористов переправляют из Афганистана в Ирак», — пояснили собеседники.

Представители паломнических организаций заявили о вмешательстве МВД Ирака в дела министерства иностранных дел. Так, консульские вопросы находятся в ведении МИД, но сухопутная и воздушная границы находятся под контролем МВД, что лишило афганских паломников возможности отправиться в Ирак.

Далее они заявили о действительности паломнических виз. Все визы, выданные иракской компанией «Балад-аш-Шамс», действительны в течение 21 дня. Хотя срок их действия ещё не истёк, в иракском аэропорту ряду паломников не разрешили вылет.

«На встрече, состоявшейся в Мешхеде, представители афганских паломнических караванов пожаловались на компанию «Балад-аш-Шамс» и генерального консула Ирака в Мешхеде, и, сторонами было согласовано, что визовые сборы с 3700 паломников и их расходы будут возмещены компанией паломников, а копии их документов отправлены в иракское консульство в Мешхеде для оценки расходов. Ждём окончательного ответа от иракских властей», — было заявлено относительно возврата визовых сборов.

По словам этих лиц, генеральный консул Ирака в Мешхеде сказал: »Эти средства были переведены в государственную казну, и мы должны направить запрос об этих расходах в министерство иностранных дел, а затем дождаться ответа на запрос, можем ли мы вернуть деньги. Вероятно, ответ на запрос поступит в ближайшие дни».

Хайдари, один из руководителей караванов в провинции Кандагар, сказал, что караваны, которые направлялись в Ирак, ничего не платили компании «Балад аш-Шамс», но они хотят получить компенсацию за путевые расходы, которые они понесли, продав свой скот и имущество.

Раджи, один из сотрудников штаб-квартиры организации афганских иммигрантов «Арбаин» в Мешхеде, также сообщил корреспонденту «Ава пресс»: «В этом году около 7 тысяч афганских паломников прибыли в Мешхед, и в настоящее время эти паломники находятся в местах паломничества Ирана».

Он подчеркнул, что если паломникам потребуется размещение в Мешхеде, штаб-квартира «Арбаин» готова оказать им содействие.