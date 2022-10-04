Джакарта, , 12:55 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо приказал объединенной независимой группе по установлению фактов полностью раскрыть инцидент на стадионе в Маланге менее чем за месяц, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Kremlin.ru

Группе по установлению фактов было предложено немедленно приступить к работе.

Президент издал специальный указ о трагедии в Канджурухане. Указ регулирует распределение задач между различными группами, расследующими это дело.

По меньшей мере 28 сотрудников полиции были задержаны в связи с этим делом.

По данным полиции, в результате трагедии в Канджурухане погибло в общей сложности 125 человек.

Считается, что причиной гибели людей стал слезоточивый газ. Действия полиции повергли толпу в панику, а затем заставили покинуть стадион. В условиях стадиона, полного дыма от слезоточивого газа, многие упали в обморок.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время жители Индонезии в социальных сетях призывают к масштабной реформе в министерстве внутренних дел после трагедии на футбольном стадионе в Маланге.

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