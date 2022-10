4 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Оксана Переможенко, , 15:52 — REGNUM Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение так называемого СНБО киевского режима о невозможности ведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Напомним, 30 сентября Зеленский заявил о том, что вести переговоры киевский режим с Владимиром Путиным не будет.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что своим указом Зеленский фактически подписал киевскому режиму смертный приговор и готов «воевать до последнего жителя» территории бывш. УССР. Иные заметили, что Зеленский выполняет указания администрации Байдена.

«В Конституцию еще запиши», — отреагировал Evgeniy.

«Он делает ровно то, что ему разрешают сделать люди из администрации Байдена. Жаль, что [жители территории б. УССР] не понимают, в чьих интересах действует [Зеленский]», — отметил AS.

«[Зеленский]-наркоман — горе в стране», — добавила Anastasiya.

«До последнего [жителя территории б. УССР]. Официально», — написал Rosco S.

«Значит, не Зеленский будет договариваться… Нет человека — нет проблем», — пишет Дима Б.

«Задача — убиться об РФ — выполняется в полном объёме. Послушный Зелебобик», — с сарказмом отметил Сергей.

«В себя поверил? И правда дурачок», — отреагировала Мария.

«Смертный приговор подписал… [киевскому режиму]», — добавил Евгений.

«Это и соответствует задачам руководства РФ, которые заявляли о полной демилитаризации [территории б. УССР]», — заметил «Добрый Человек».

«Мне нравится, что он до последнего ведёт себя так, будто с ним кто-то пытается поговорить. Наверное, это его очередной комедийный номер», — прокомментировала Бика А.

«Мама, я не буду больше с Вовкой Путиным играть, он меня обижает!» — иронизирует Виктория.

«Смертный приговор для ВСУ он подписал», — подчеркнул Геннадий.

«Ценность этого документа примерно такая же, как и заявки на ускоренное вступление в НАТО», — комментирует First Name Last Name.

«Клоун может уйти из цирка, но цирк из клоуна не уйдёт», — смеется Светлана К.

«Это как детский уголок в офисе, чтобы детишки не скучали, им дают ручку и бумагу, и они пишут и пишут. Скоро Зеленский напишет указ, что он правитель мира и никто не имеет право снять его с должности, и вообще он в «домике», — шутит Сергей Т.

«Зе — молодец. Даже шанса на миллион не оставляет недоразумению на месте бывшей УССР выжить. Всех бандеровцев обнулит, без вариантов», — не без сарказма написал Андрей Ч.

«Назло бабушке отморожу уши. Правда, не свои», — с сарказмом отметил Viktor M.

«Боюсь, что это он подписал смертный приговор ТЭС, мостам, дамбам, ГТС и ПХГ [на территории бывш. УССР]. Здравствуй, средневековье», — с сарказмом добавил «Ви».

«Ещё раз доказал, что для него люди это вообще никто!» — отреагировала Марина.

«Понятно было, что переговоров не будет, в Минске уже договаривались, даже всё завизировали в Совбезе ООН, и пшик», — подытожил Serzh G.