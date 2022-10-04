Москва, , 12:53 — REGNUM «Единая Россия» выступает против инициативы Минтранса о повышении тарифов проезда по платным автодорогам и призывает правительство РФ не принимать такой проект постановления, заявил вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Платная дорога Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минтранс предлагает повысить цены за проезд по платной дороге для легковушки с 3 рублей до 5−8 рублей за километр, а для грузовика — до 14,25 рубля за километр.

«В настоящий момент нужно, прежде всего, поддержать как граждан, так и предпринимателей, занимающихся грузоперевозками. А значит наоборот принять меры по сдерживанию тарифов», — отметил Турчак в телеграм-канале.

Сенатор обратил внимание на то, что рост затрат на логистику также скажется и на конечной стоимости товаров, на потребителях, простых людях, а также окажет давление на транспортные компании, обеспечивающие огромное количество рабочих мест.

Минтранс опубликовал новую редакцию проекта постановления правительства с тарифами для платных федеральных дорог (сейчас действуют цены 2016 года). На государственных трассах, где плата за проезд введена после их реконструкции (например, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3), максимальный тариф будет повышен с нынешних 3 рублей до 5 рублей за 1 км. Если трасса построена с нуля (например, Центральная кольцевая автодорога или М-12 Москва—Казань), предельный тариф поднимается с 3 рублей до 8 рублей. Аналогичная индексация тарифов запланирована для автобусов и грузовиков.