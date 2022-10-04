Посёлок Вохма, Костромская область, 4 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Жителя Вохомского района Костромской области будут судить за убийство односельчанина, произошедшее в 2006 году. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

СУ СКР по Костромской области Следственные действия

По версии следствия, 46-летний мужчина находился возле своего дома в селе Спас, будучи нетрезв. В этот момент он встретил знакомого. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый избил потерпевшего и покинул место преступления.

Через некоторое время он вернулся в село и обнаружил тело знакомого. Желая скрыть содеянное, обвиняемый перевез тело мужчины к животноводческой ферме и выгрузил в котлован, предназначенный для сброса навоза, после чего вернулся домой. Чтобы отвести от себя подозрение, костромич участвовал в поисках потерпевшего. Тело убитого было обнаружено лишь через год.

Известно, что преступник признал свою вину и раскаялся, активно сотрудничал со следствием. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, направлено в суд.